ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области

В ночь на 28 июля российские военнослужащие пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех катерах высадиться на Тендровской косе в Черном море в Херсонской области. Об этом заявил «РИА Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.