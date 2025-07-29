ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе в Херсонской области
В ночь на 28 июля российские военнослужащие пресекли попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех катерах высадиться на Тендровской косе в Черном море в Херсонской области. Об этом заявил «РИА Новости» губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо уточнил, что для высадки с воздуха украинских военных прикрывали ударные беспилотники «Байрактар». По его словам, попытка высадки была пресечена, противник понес ощутимые потери.
25 июля Минобороны России сообщило об уничтожении ночью в северо-западной части Черного моря четырех безэкипажных катеров ВСУ.
По данным оборонного ведомства, с 19 по 25 июля силы противовоздушной обороны сбили 27 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства, реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2049 беспилотников самолетного типа.