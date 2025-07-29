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Клычков рассказал, сколько школьниц забеременели после введения выплат

Ведомости

В Орловской области не появилось ни одной беременной школьницы после введения соответствующих выплат. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал глава региона Андрей Клычков.

«У нас ни одной беременной школьницы так и не появилось. Но выплаты получили 94 студентки вузов и колледжей», – заявил Клычков.

По словам Клычкова, эта мера поддержки не направлена на стимулирование рождаемости среди несовершеннолетних. Напротив, она призвана помочь девушкам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

В марте 2025 г. Клычков подписал поправки к указу от 12 декабря 2024 г., согласно которым право на единовременную выплату в размере 100 000 руб. было распространено не только на студенток колледжей и вузов, но и на школьниц. Первоначально выплаты предназначались только для студенток образовательных учреждений среднего и высшего звена.

После публикации поправок о выплатах для беременных школьниц новость вызвала широкий резонанс в СМИ. В интервью Клычков объяснил, почему эта мера была включена в региональные документы. По его словам, они лишь повторили фразу из приказа Минтруда как законопослушный регион.

«К тому моменту, если не ошибаюсь, такие выплаты были уже в 39 регионах. Но всеобщую известность получил почему-то я», – пояснил Клычков.

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