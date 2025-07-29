Клычков рассказал, сколько школьниц забеременели после введения выплат

В марте 2025 г. Клычков подписал поправки к указу от 12 декабря 2024 г., согласно которым право на единовременную выплату в размере 100 000 руб. было распространено не только на студенток колледжей и вузов, но и на школьниц. Первоначально выплаты предназначались только для студенток образовательных учреждений среднего и высшего звена.