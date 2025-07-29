Андрей Клычков объяснил выплаты беременным школьницам в Орловской области

Андрей Клычков объяснил выплаты беременным школьницам в Орловской областиПо его словам, их получили 94 студентки колледжей и вузов
В Орловской области 94 студентки колледжей и вузов получили выплаты по беременности. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал глава региона коммунист Андрей Клычков. «Выплаты получили 94 студентки вузов и колледжей. Это точно не про стимулирование рождаемости. В 17–18 лет беременность может быть не самым желанным событием. Но что, бросить этих девочек? Нет, лучше им помочь», – сказал он. По его словам, «ни одной беременной школьницы так и не появилось».
В марте 2025 г. Клычков подписал документы об изменениях в свой указ от 12 декабря 2024 г. об установлении единовременной денежной выплаты при постановке на учет по беременности женщинам, обучающимся по очной форме обучения в регионе. В первоначальном указе говорилось, что в 2025–2027 гг. единовременная выплата в 100 000 руб. будет выплачиваться беременным женщинам, которые учатся в колледжах и вузах. А согласно мартовским поправкам, к этой категории добавились и школьницы. Среди других условий для получения выплат – гражданство России, проживание в Орловской области, постановка на учет в медорганизациях региона, неполучение такой меры поддержки на основаниях, установленных законодательством других регионов.
После того как Клычков в марте подписал поправки, новость о выплатах беременным школьницам разошлась в СМИ. В интервью «Ведомостям» он пояснил, почему эта поправка появилась в его указе: «Есть приказ Минтруда № 57 от 11 февраля 2025 г., в котором предусмотрены эти выплаты. И Орловская область как законопослушный регион повторила фразу из этого приказа в своих документах. Мы были далеко не первые, кто это ввел. К тому моменту, если не ошибаюсь, такие выплаты были уже в 39 регионах. Но всеобщую известность получил почему-то я».
Решением демографической проблемы может быть предоставление бесплатного жилья молодым семьям, считает губернатор: «Когда у тебя появляется ребенок, тебе дают однокомнатную квартиру. Появляется второй ребенок – жилплощадь увеличивается. Но да, это стоит дорого». Он оговаривается, что такие меры возможно вводить только после окончания спецоперации.
Орловская область стала одним из регионов, где в частных клиниках перестали делать аборты. Клычков говорит, что в регионе осталась одна частная клиника, которая продолжает их делать, но и она перестанет до конца лета 2025 г. «Тема абортов очень сложная. Просто была практика, что частные клиники налево-направо делали аборты. Сейчас у нас осталась одна клиника, которая делает аборты. До конца лета она тоже перестанет предоставлять эту услугу – по крайней мере, я на это надеюсь. Все-таки для аборта должны быть медицинские показания либо какие-то личные обстоятельства, когда девушка осознанно принимает решение, пройдя через психологов. В государственных клиниках женщина может сделать аборт, но до этого с ней поговорят психологи и врачи», – полагает губернатор.
По его словам, в регионе за годы работы общественных организаций по поддержке женщин и работе Орловской митрополии около 3000 женщин не сделали аборт. «То есть они хотели его сделать, но после того, как с ними поговорили, отказались. По частным клиникам ведь нет особой статистики, а последствия могут быть такие, что женщина просто не сможет больше иметь детей», – считает он.
За последние пять лет в Орловской области 43 000 молодых матерей была оказана поддержка на сумму 5,6 млрд руб., рассказывает Клычков: «По аналогии с Москвой мы ввели разные меры социальной поддержки – материальные выплаты, подарки роженицам. Общественники и церковь ведут работу вплоть до того, что предоставляется жилье женщинам, которые готовы отказаться от аборта, потом им помогают трудоустроиться, идет сопровождение. Поэтому каждый родившийся ребенок – это большой результат».