Андрей Клычков объяснил выплаты беременным школьницам в Орловской области

Орловская область стала одним из регионов, где в частных клиниках перестали делать аборты. Клычков говорит, что в регионе осталась одна частная клиника, которая продолжает их делать, но и она перестанет до конца лета 2025 г. «Тема абортов очень сложная. Просто была практика, что частные клиники налево-направо делали аборты. Сейчас у нас осталась одна клиника, которая делает аборты. До конца лета она тоже перестанет предоставлять эту услугу – по крайней мере, я на это надеюсь. Все-таки для аборта должны быть медицинские показания либо какие-то личные обстоятельства, когда девушка осознанно принимает решение, пройдя через психологов. В государственных клиниках женщина может сделать аборт, но до этого с ней поговорят психологи и врачи», – полагает губернатор.