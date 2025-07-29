Сийярто: председатель ЕК – объект унижения и насмешек в мировой политике

Глава МИД Венгрии назвал торговое соглашение между ЕС и США «фантастической» сделкой. По его словам, Европа теперь будет платить пошлины на автомобили в размере 15%, что в шесть раз больше прежних 2,5%. А фон дер Ляйен «все в зале еще и будут аплодировать».