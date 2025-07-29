Сийярто: председатель ЕК – объект унижения и насмешек в мировой политике
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто резко прокомментировал действия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, связанные с подписанием торгового соглашения между ЕС и США, а также ее поездкой на саммит в Китай. По мнению Сийярто, эти события демонстрируют унизительное положение лица Евросоюза.
Сийярто считает, что глава ЕК стала объектом пренебрежения и насмешек со стороны мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа.
«Вот к чему мы пришли. Она – объект унижения и насмешек в мировой политике», – сказал он (цитата по «Известиям»).
Глава МИД Венгрии назвал торговое соглашение между ЕС и США «фантастической» сделкой. По его словам, Европа теперь будет платить пошлины на автомобили в размере 15%, что в шесть раз больше прежних 2,5%. А фон дер Ляйен «все в зале еще и будут аплодировать».
Министр также отметил, что во время саммита в Китае фон дер Ляйен встретили не как мирового лидера, а как обычную туристку. Ее прибытие прошло без торжественных церемоний, а вместо кортежа она передвигалась на микроавтобусе.
27 июля президент Трамп объявил о заключении торгового соглашения с ЕС, которое предусматривает покупку ЕС американских энергоносителей на сумму $750 млрд.
Глава ЕК назвала это соглашение крупнейшим торговым договором в истории ЕС, несмотря на его спорные условия. Она заявила, что сделка позволит Евросоюзу полностью отказаться от российских нефти и газа, заменив их американским СПГ.
28 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что соглашение выгодно Вашингтону и совершенно унизительно для европейцев.