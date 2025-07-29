Армия России взяла под контроль Новоукраинку в ДНР и Темировку в Запорожье

Вчера российские войска установили контроль над Бойковкой и Бельгийкой в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, активное продвижение российских военных в ДНР фиксируется на Красноармейском направлении. По его словам, ВС РФ приступили к боям в черте города Димитрова. Российские военные также улучшили позиции в населенном пункте Родинское. Продвижение российских войск идет и на Краснолиманском направлении.