ВС России взяли под контроль Бойковку и Бельгийку в ДНР

28 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что активное продвижение российских военных в ДНР фиксируется на красноармейском направлении. По его словам ВС РФ приступили к боям в черте города Димитрова. Российские военные также улучшили позиции в населенном пункте Родинское. Продвижение российских войск замечено и на краснолиманском направлении.