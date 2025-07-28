ВС России взяли под контроль Бойковку и Бельгийку в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Бойковкой и Бельгийкой в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Населенные пункты были взяты подразделениями группировки войск «Центр». По данным оборонного ведомства, было нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной, пехотной бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадам морской пехоты и нацгвардии в районах Красноармейска, Новоукраинки, Удачного, Чунишино, Муравки и Димитрова ДНР.
Украинская армия потеряла свыше 395 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «MaxxPro» производства США, а также пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, израильскую радиолокационную станцию RADA.
28 июля глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что активное продвижение российских военных в ДНР фиксируется на красноармейском направлении. По его словам ВС РФ приступили к боям в черте города Димитрова. Российские военные также улучшили позиции в населенном пункте Родинское. Продвижение российских войск замечено и на краснолиманском направлении.