ВС России взяли под контроль село Зеленый Гай в ДНР
Российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР), передает Telegram-канал Минобороны России.
Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате «успешных наступательных действий» подразделений группировки войск «Восток», уточнили в оборонном ведомстве. Кроме того, за последние сутки была взята Малиевка Днепропетровской области.
24 июля стало известно, что российские военнослужащие в этой же республике установили контроль над поселком Новоэкономическое и селом Зверево. Это произошло в результате наступательных действий группировки войск «Центр». На этой неделе армия РФ также взяла под контроль поселок Варачино в Сумской области.