24 июля стало известно, что российские военнослужащие в этой же республике установили контроль над поселком Новоэкономическое и селом Зверево. Это произошло в результате наступательных действий группировки войск «Центр». На этой неделе армия РФ также взяла под контроль поселок Варачино в Сумской области.