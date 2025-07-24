Российские военные взяли под контроль Новоэкономическое и Зверево в ДНР

23 июля российские военные за сутки установили контроль над поселком Варачино в Сумской области. 20 июля ВС РФ взяли под контроль село Белая Гора в ДНР. 17 июля группировка «Север» установила контроль в Дегтярном Харьковской области, «Днепр» – в Каменском Запорожской области, «Центр» – в населенном пункте Попов Яр в ДНР. Днем ранее в результате наступательных действий группировки «Восток» было взято Новохатское в ДНР, как и Воскресенка 15 июля. Тогда же «Южная» группировка российских войск взяла под контроль Петровку.