Российские военные взяли под контроль Новоэкономическое и Зверево в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над поселком Новоэкономическое и селом Зверево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве уточнили, что взять под контроль населенные пункты удалось в результате наступательных действий группировки войск «Центр».
23 июля российские военные за сутки установили контроль над поселком Варачино в Сумской области. 20 июля ВС РФ взяли под контроль село Белая Гора в ДНР. 17 июля группировка «Север» установила контроль в Дегтярном Харьковской области, «Днепр» – в Каменском Запорожской области, «Центр» – в населенном пункте Попов Яр в ДНР. Днем ранее в результате наступательных действий группировки «Восток» было взято Новохатское в ДНР, как и Воскресенка 15 июля. Тогда же «Южная» группировка российских войск взяла под контроль Петровку.