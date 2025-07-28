Пушилин рассказал о продвижении армии России на нескольких направлениях в ДНР

Он также отметил, что ВС РФ начали сражения в черте города Димитрова в ДНР. Кроме того, российские военнослужащие улучшили позиции в населенном пункте Родинское на территории республики. На краснолиманском направлении тоже замечено продвижение Армии России, по словам Пушилина.