Пушилин рассказал о продвижении армии России на нескольких направлениях в ДНР
Наиболее активное продвижение российских военных в Донецкой народной республике (ДНР) фиксируется на красноармейском направлении, сообщил глава региона Денис Пушилин телеканалу «Россия-24».
Он также отметил, что ВС РФ начали сражения в черте города Димитрова в ДНР. Кроме того, российские военнослужащие улучшили позиции в населенном пункте Родинское на территории республики. На краснолиманском направлении тоже замечено продвижение Армии России, по словам Пушилина.
26 июля ВС России взяли под контроль населенный пункт Зеленый Гай в ДНР, сообщали в Минобороны РФ. Это произошло благодаря «успешным наступательным действиям» подразделений группировки войск «Восток». Почти в то же время контроль был установлен в Малиевке Днепропетровской области.
24 июля стало известно, что в ДНР российские военнослужащие установили контроль над поселком Новоэкономическое и селом Зверево. Тогда наступательные действия осуществила группировка войск «Центр».