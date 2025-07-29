В Кремле обратили внимание на замедление разморозки отношений РФ и США

28 июля президент США Дональд Трамп объявил, что больше не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома сократил свой крайний срок на достижение прекращения огня с 50 до 10–12 дней. По словам Трампа, он разочарован в президенте РФ.