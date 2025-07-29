В Кремле обратили внимание на замедление разморозки отношений РФ и США
Процесс разморозки двусторонних отношений России и США замедлился, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И пока процесс нормализации, скажем так, идет ни шатко ни валко. Конечно, хотелось бы видеть большую динамику. Мы в этом заинтересованы», – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что для дальнейшего продвижения необходимы импульсы с двух сторон. Москва «продолжает заинтересованность» и надеется, что процесс приобретет большую динамику.
28 июля президент США Дональд Трамп объявил, что больше не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Белого дома сократил свой крайний срок на достижение прекращения огня с 50 до 10–12 дней. По словам Трампа, он разочарован в президенте РФ.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что попытки Трампа выдвигать ультиматумы России представляют собой угрозу, способную привести не к обострению конфликта с Украиной, а к прямому столкновению с США.