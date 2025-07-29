Песков: заявления Путина о модернизации ВМФ напоминают немцам о потенциале РФ
Заявления президента России Владимира Путина о планах оснащения Военно-морского флота (ВМФ) современной техникой служат напоминанием Германии о военном потенциале России в стратегически важных регионах, таких как Балтика. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль», – пояснил представитель Кремля.
По словам Пескова, сейчас делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны: «На это задействованы большие ресурсы».
«Эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран», – отметил пресс-секретарь президента.
28 июля представитель минобороны ФРГ Кеннет Хармс заявил, что в Германии приняли к сведению заявление Путина о планах оснащения ВМФ передовой техникой. Хармс уточнил, что Германия также инвестирует значительные средства в развитие своих военно-морских сил. В частности, страна реализует крупные проекты, включая закупку новых кораблей, таких как фрегаты и корветы.