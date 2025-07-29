Песков: заявления Путина о модернизации ВМФ напоминают немцам о потенциале РФ

28 июля представитель минобороны ФРГ Кеннет Хармс заявил, что в Германии приняли к сведению заявление Путина о планах оснащения ВМФ передовой техникой. Хармс уточнил, что Германия также инвестирует значительные средства в развитие своих военно-морских сил. В частности, страна реализует крупные проекты, включая закупку новых кораблей, таких как фрегаты и корветы.