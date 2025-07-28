В Германии приняли к сведению заявление Путина об оснащении ВМФ

27 июля, в день День Военно-морского флота, Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм», которые проходили в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтики и Каспия. Президент указал, что их основной целью является детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря. Кроме того, на учениях проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов, морской авиации и береговых ракетных комплексов.