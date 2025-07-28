В Германии приняли к сведению заявление Путина об оснащении ВМФ
В Германии приняли к сведению заявление президента России Владимира Путина о планах оснащения Военно-морского флота (ВМФ) передовой техникой. Об этом заявил на брифинге представитель минобороны ФРГ Кеннет Хармс.
«Мы это принимаем, конечно, к сведению», – цитирует его ТАСС.
Хармс уточнил, что Германия тоже инвестирует в развитие своих военно-морских сил. В частности, страна реализует крупные проекты, среди которых закупка новых кораблей, включая фрегаты и корветы.
27 июля, в день День Военно-морского флота, Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений ВМФ «Июльский шторм», которые проходили в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтики и Каспия. Президент указал, что их основной целью является детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря. Кроме того, на учениях проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов, морской авиации и береговых ракетных комплексов.
На Дворцовой площади Путин также поговорил с жителями и гостями Санкт-Петербурга. Затем глава государства посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где ознакомился с деятельностью Молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, работой научно-производственного корпуса университета и осмотрел новый университетский Центр единоборств.
В 2025 г. праздник состоялся без главного военно-морского парада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что его отменили из соображений безопасности. В 2024 г. в параде участвовали иностранные делегации, включая представителей Китая, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР.