Как Владимир Путин проводил проверку учений «Июльский шторм» в Санкт-Петербурге

В день, когда у президента, кроме учений, был еще ряд мероприятий в Санкт-Петербурге, Ленинградская область подверглась самому большому налету украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Губернатор области Александр Дрозденко сообщил около 10 утра, что в регионе уничтожено более десятка дронов. Режим беспилотной опасности над Ленинградской областью был снят около полудня. В аэропорту «Пулково» был введен план «Ковер», действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщалось в 7.30 утра в Telegram-канале аэропорта. Были задержаны 57 рейсов на вылет, еще 22 самолета перенаправлены на запасные аэродромы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Алексей Дюмин, а также журналисты кремлевского пула два часа не могли вылететь из Москвы, поскольку «Пулково» не принимал самолеты. Одновременно из аэропорта в Москве в Женеву вылетел борт с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она будет участвовать в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. «Восемь часов лететь – через Северную Африку, – жаловался один из членов делегации. – Лучше уж в Петербург».