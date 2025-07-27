Как Владимир Путин проводил проверку учений «Июльский шторм» в Санкт-Петербурге

Как Владимир Путин проводил проверку учений «Июльский шторм» в Санкт-ПетербургеГлавный военно-морской парад, который обычно проходит в конце июля в День ВМФ, в этом году был отменен
Владимир Путин в День Военно-морского флота 27 июля приехал по традиции в Санкт-Петербург. В прошлые годы в эти дни президент принимал главный военно-морской парад. В этом году вместо главного парада он провел проверку учений сил Военно-морского флота «Июльский шторм» в Санкт-Петербурге. Парад в честь Дня ВМФ был отменен из-за «общей обстановки, соображений безопасности – они превыше всего», пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Парады были отменены не только в Санкт-Петербурге, но и в Балтийске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Севастополе.
В день, когда у президента, кроме учений, был еще ряд мероприятий в Санкт-Петербурге, Ленинградская область подверглась самому большому налету украинских беспилотников с начала специальной военной операции. Губернатор области Александр Дрозденко сообщил около 10 утра, что в регионе уничтожено более десятка дронов. Режим беспилотной опасности над Ленинградской областью был снят около полудня. В аэропорту «Пулково» был введен план «Ковер», действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщалось в 7.30 утра в Telegram-канале аэропорта. Были задержаны 57 рейсов на вылет, еще 22 самолета перенаправлены на запасные аэродромы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник президента Алексей Дюмин, а также журналисты кремлевского пула два часа не могли вылететь из Москвы, поскольку «Пулково» не принимал самолеты. Одновременно из аэропорта в Москве в Женеву вылетел борт с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она будет участвовать в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. «Восемь часов лететь – через Северную Африку, – жаловался один из членов делегации. – Лучше уж в Петербург».
Президент же в полдень прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге для проверки оперативных учений «Июльский шторм». С 23 по 27 июля проходят оперативные учения в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Каспийского и Балтийского морей. В них задействовано более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, другая военная техника, а также свыше 15 000 человек личного состава, сказал президент.
«Основная цель учений – это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», – заявил Путин. По его словам, проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов, морской авиации и береговых ракетных комплексов. Президент также сообщил, что в ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них – уже в этом году.
В заключительный день учений на Северном флоте была выполнена совместная ракетная стрельба фрегата «Адмирал Головко», атомного подводного ракетного крейсера «Орел» и берегового ракетного комплекса «Бастион» крылатыми ракетами «Калибр», «Гранит» и «Оникс» по групповой морской цели в Баренцевом море, сообщило Минобороны. С начала учений силы флотов и Каспийской флотилии, морской авиации и береговых войск осуществляли развертывание в районы боевого предназначения, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности, вели противолодочные действия в составе поисково-ударных группировок, отражали атаки средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника, отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности судоходства, наносили одиночные и совместных удары по береговым объектам и морским целям с применением высокоточного оружия большой дальности.
Основная цель закончившихся оперативных учений «Июльский шторм» – отработка форм применения оперативно-стратегических (флоты) и оперативных (флотилии и временные формирования) объединений этого вида Вооруженных сил с учетом изменений в военно-политической обстановке и научно-технического прогресса в военном деле, сказал «Ведомостям» капитан 2 ранга в запасе, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Максим Шеповаленко. «Если говорить по-простому, военно-политическое руководство страны проверило, как в первых операциях флота будут решаться типовые и нестандартные оперативные задачи с учетом изменений, имевших место со времени проведения стратегических командно-штабных учений «Океан-2024», во-первых, в боевом составе флота (списание старых и ввод новых кораблей и судов), во-вторых, в средствах вооруженной борьбы (высокоточное оружие большой дальности, беспилотные и безэкипажные системы, другие перспективные образцы вооружения) и в-третьих, в военном потенциале эвентуального противника», – говорит Шеповаленко.
После учений президент неожиданно заехал на Дворцовую площадь, где пообщался с жителями Санкт-Петербурга. А затем приехал в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где осмотрел молодежное конструкторское бюро электрического судостроения, научно-производственные корпуса и Центр единоборств. Партнером конструкторского бюро является ООО «Эмпериум» (АФК «Система»), там занимаются разработкой проектов электрических судов. В здании научно-производственного корпуса Путину показали залы производства и сборки технологических установок прямого лазерного выращивания. В здании же Центра единоборств на стенах висят портреты Путина, занимающегося дзюдо, и его тренера Анатолия Рахлина. На одной из фотографий молодой Путин в кимоно – подпись под фотографией гласит, что «в 1970-х гг. Владимир Владимирович Путин вместе с друзьями из секции единоборств принимал участие в съемках в качестве каскадера».
В университете Владимира Путина сопровождали ректор Глеб Туричин, помощники президента Андрей Фурсенко, Алексей Дюмин и Николай Патрушев, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр науки Валерий Фальков, бизнесмены Леонид Михельсон и Владимир Евтушенков. Патрушев наградил президента медалью Морской коллегии Российской Федерации «За верность российскому флоту». После визита в университет Путин поехал в Кронштадт. Там он посетил Морской собор святителя Николая Чудотворца и поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович», где пообщался с моряками.