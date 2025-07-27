Путин в юности участвовал в съемках фильмов в качестве каскадера
Президент России Владимир Путин в 1970-х годах вместе с друзьями из секции единоборств принимал участие в съемках в качестве каскадера. Так подписана одна из фотографий в центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.
В центре, который 27 июля посетил президент, висят фотографии Путина, занимающегося дзюдо, его тренера Анатолия Рахлина, а также других единоборцев.
«С теми людьми, с которыми я занимался тогда, до сих пор дружу», – отмечал Путин.
Рахлин обучал Аркадия и Бориса Ротенбергов, спарринг-партнера Путина Василия Шестакова и других. «Ведомости» направили пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову запрос о том, действительно ли Путин был каскадером в юности.