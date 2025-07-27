Песков: главный парад ВМФ отменили из соображений безопасности

Песков: главный парад ВМФ отменили из соображений безопасностиВ прошлом году парад в Петербурге проходил с участием иностранных делегаций
Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге отменили из соображений безопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это связано с общей обстановкой. Соображения безопасности превыше всего», – сказал он.
25 июля городской комитет по транспорту сообщил, что парада в этом году не будет: в акваториях города не запланировано проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Военно-морского флота. Власти также решили отменить салют и шествие колонн парусных, гребных, моторных судов и гидроциклов.
Традиция проведения военно-морского парада в городе в День ВМФ была возрождена в 2017 г. по указу президента России. В прошлом году парад не отменяли, 28 июля его принял президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. В параде участвовали иностранные делегации, включая представителей Китая, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР. Для участия в нем в город прибыли эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжирской народно-демократической республики и фрегат «Табар» военно-морских сил Индии.