Песков: главный парад ВМФ отменили из соображений безопасности

Традиция проведения военно-морского парада в городе в День ВМФ была возрождена в 2017 г. по указу президента России. В прошлом году парад не отменяли, 28 июля его принял президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин. В параде участвовали иностранные делегации, включая представителей Китая, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР. Для участия в нем в город прибыли эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжирской народно-демократической республики и фрегат «Табар» военно-морских сил Индии.