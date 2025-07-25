Главный военно-морской парад в Петербурге отменен
В 2025 г. в Санкт-Петербурге не пройдет главный военно-морской парад. Об этом сообщает городской комитет по транспорту во «В контакте».
В ведомстве уточнили, что в акваториях города не запланировано проведение мероприятий, приуроченных ко Дню Военно-морского флота. Было принято решение отменить салют, главный парад, а также шествие колонн парусных, гребных, моторных судов и гидроциклов.
В прошлом году 28 июля президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. В параде участвовали иностранные делегации, включая представителей Китая, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР. Для участия в нем в город прибыли эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжирской народно-демократической республики и фрегат «Табар» военно-морских сил Индии.
Традиция проведения военно-морского парада в Санкт-Петербурге в День ВМФ была возрождена в 2017 г. по указу президента России.
22 июня 2024 г. сообщалось, что в Новороссийске также были отменены торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в целях безопасности. Традиционно торжественные парады проходят в Санкт-Петербурге, Севастополе, Новороссийске и Владивостоке.