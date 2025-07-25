Главный военно-морской парад в Петербурге отменен

В прошлом году 28 июля президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. В параде участвовали иностранные делегации, включая представителей Китая, Индии, Алжира, Вьетнама, Кубы и ЮАР. Для участия в нем в город прибыли эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» военно-морских сил Алжирской народно-демократической республики и фрегат «Табар» военно-морских сил Индии.