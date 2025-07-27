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Путин поздравил военных моряков с днем ВМФ

Ведомости

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил личный состав Военно-морского флота с профессиональным праздником, подчеркнув ключевую роль ВМФ в обеспечении безопасности страны. Оно опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил масштабное перевооружение флота, включая пополнение группировки атомных подводных лодок.

В своем обращении Путин напомнил о завершении строительства крейсера «Князь Пожарский» и создании двух субмарин проекта «Борей-А» и шести многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». Президент также упомянул о принятии новой стратегии развития ВМФ до 2050 г., назвав это свидетельством уверенности России в своих возможностях.

Особое внимание было уделено участию моряков в специальной военной операции. Путин отметил, что более 50 000 военнослужащих ВМФ награждены государственными наградами, а 35 из них удостоены звания Героя России. «Сражаются дерзко, героически – за правду и справедливость», – заявил президент.

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