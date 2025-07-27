Путин поздравил военных моряков с днем ВМФ

В своем обращении Путин напомнил о завершении строительства крейсера «Князь Пожарский» и создании двух субмарин проекта «Борей-А» и шести многоцелевых АПЛ проекта «Ясень-М». Президент также упомянул о принятии новой стратегии развития ВМФ до 2050 г., назвав это свидетельством уверенности России в своих возможностях.