Как президент Путин встретил «Князя Пожарского» в Северодвинске

Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) составляют морскую компоненту Стратегических ядерных сил России. Новых ПЛАРБ проектов 955 и 955А (к последнему относится «Князь Пожарский») построено семь единиц, еще две строятся и две заказаны. Имеется также пять лодок еще советской постройки проекта 667 БДРМ, которые дослуживают свой срок. США имеют 12 ПЛАРБ, Франция и Великобритания – по четыре. США планируют построить серию ПЛАРБ нового поколения для замены существующих. По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, России нет смысла гнаться за США по количеству ПЛАРБ по экономическим и военным причинам. Строительство такого флота ПЛАРБ отбирает большие средства у всех остальных сил ВМФ и лучше сосредоточиться на повышении боеготовности существующих ПЛАРБ российских стратегических ядерных сил, полагает Барабанов.