Как президент Путин встретил «Князя Пожарского» в Северодвинске

Как президент Путин встретил «Князя Пожарского» в СеверодвинскеГлава государства принял участие в церемонии поднятия флага на атомной подлодке и провел совещание по развитию подводных сил ВМФ
Владимир Путин 24 июля в ходе рабочей поездки в Архангельскую область принял участие в церемонии поднятия Андреевского флага на атомном подводном крейсере (АПК) «Князь Пожарский» и провел совещание на тему развития подводных сил военно-морского флота.
На предприятии «Севмаш» в Северодвинске в сухом доке на АПК «Князь Пожарский» Владимира Путина дожидался экипаж, военный оркестр, помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев, глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин, главком ВМФ Александр Моисеев. Ближе ко времени приезда главы государства туда же подошли работники предприятия – они ожидали президента вдоль баннера с надписью АПК «Князь Пожарский». Президентский кортеж прибыл около 16:30. Вместе с Путиным приехали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и первый вице-премьер Денис Мантуров.
Президент поздравил работников «Севмаша» и экипаж крейсера с тем, что «Князь Пожарский» начинает свою службу на флоте – после церемонии поднятия флага он передается в состав ВМФ. «В ближайшее время новый ракетоносец встанет на защиту морских рубежей и безопасности Отечества. Это уже пятый серийный ракетоносец проекта «Борей-А», который поставлен ВМФ за последние шесть лет», – сказал президент. В ближайшие десятилетия такие корабли будут обеспечивать безопасность России, они составляют основу морских стратегических ядерных сил, напомнил Путин. «Князь Пожарский» оснащен ударным радиоэлектронным оборудованием и ударным вооружением, в том числе баллистическими ракетами «Булава», торпедными комплексами и средствами гидроакустического противодействия.
На российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей, в частности на «Севмаше» до 2030 г. планируется построить шесть новых атомных подводных лодок, сказал Путин. «Желаю экипажу подводной лодки «Князь Пожарский» успешного выполнения поставленных задач. И по доброй флотской традиции – семь футов под килем!» – сказал президент.
Президент разрешил экипажу поднять Андреевский флаг на подлодке. Приказ о поднятии отдавал Моисеев. Прозвучал гимн России. После церемонии президент сфотографировался с экипажем «Князя Пожарского» и подарил им икону святого Александра Невского, которую моряки пообещали повесить на подлодке.
АПК «Князь Пожарский» стал четвертым серийным крейсером или пятым, построенным по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Он относится к четвертому поколению атомоходов. Проектировало его конструкторское бюро «Рубин». Крейсер был заложен 23 декабря 2016 г., выведен из эллинга 3 февраля 2024 г., прошел все этапы испытаний. АПК оснащен комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения, обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
После церемонии поднятия флага Путин провел совещание по вопросу стратегии развития подводных сил ВМФ. В открытой части было только выступление президента. Началось совещание с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе в Амурской области. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших.
Затем Путин перешел к подводным силам ВМФ, подчеркнув их ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России. «У нас должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски. Поэтому повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач – мы ей придаем первостепенное значение», – сказал президент.
За последние шесть лет в состав ВМФ вошли пять стратегических ракетоносцев проекта «Борей-А» и четыре многоцелевые подводные лодки проекта «Ясень-М» – темп их ввода президент назвал очень хорошим. Наращивание группировки стратегических подводных сил – один из приоритетов для России, сказал Путин. По его словам, самое главное здесь – именно строительство стратегических подводных ракетоносцев, одна из важнейших составляющих ядерной триады. В ближайшие годы морские ядерные силы России пополнят еще четыре подводные лодки проекта «Борей-А», две из которых находятся на стадии строительства.
Основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ составляют многоцелевые подводные крейсеры проекта «Ясень-М» – на «Севмаше» сейчас строятся четыре таких крейсера, планируется еще два, сказал президент. Еще одной актуальной задачей остается повышение потенциала неатомных подводных лодок, которые оснащены ракетными комплексами «Калибр», добавил Путин. Сейчас идет строительство неатомных подлодок проекта 677, головная подлодка «Кронштадт» в 2024 г. была принята в состав ВМФ, планируется построить еще девять таких субмарин, продолжил президент. Он также напомнил, что в 2024 г. была утверждена комплексная целевая программа по созданию подлодки нового, пятого поколения.
Атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) составляют морскую компоненту Стратегических ядерных сил России. Новых ПЛАРБ проектов 955 и 955А (к последнему относится «Князь Пожарский») построено семь единиц, еще две строятся и две заказаны. Имеется также пять лодок еще советской постройки проекта 667 БДРМ, которые дослуживают свой срок. США имеют 12 ПЛАРБ, Франция и Великобритания – по четыре. США планируют построить серию ПЛАРБ нового поколения для замены существующих. По словам эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, России нет смысла гнаться за США по количеству ПЛАРБ по экономическим и военным причинам. Строительство такого флота ПЛАРБ отбирает большие средства у всех остальных сил ВМФ и лучше сосредоточиться на повышении боеготовности существующих ПЛАРБ российских стратегических ядерных сил, полагает Барабанов.
В Северодвинске Путин также провел встречу с губернатором Цыбульским, а затем с Костиным и гендиректором ОСК Андреем Пучковым. На встрече Костин рассказал о финансовом положении ОСК. По его словам, в 2024 г. компания дала прибыль впервые «за целый ряд лет». Он пообещал, что в этом году ОСК сдаст свыше 50 военных и гражданских судов.