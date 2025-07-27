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Президент Путин приехал в Кронштадт

Там он поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович»
Ведомости

Президент России Владимир Путин приехал в Кронштадт, верховный главнокомандующий поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович», сообщает Telegram-канал Кремля.

Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) работает в Санкт-Петербурге. Президент прибыл в Главное Адмиралтейство и по видеосвязи проверил ход проведения оперативных учений «Июльский шторм» в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Он поздравил военных моряков с праздником, указав, что в этом году он отмечается «в рабочей обстановке».

На Дворцовой площади Путин также пообщался с жителями и гостями города. Затем президент посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где ознакомился с деятельностью Молодежного конструкторского бюро электрического судостроения, с работой научно-производственного корпуса университета и осмотрел новый университетский Центр единоборств.

Кремль также сообщил, что 27 июля помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев вручил главе государства медаль Морской коллегии РФ «За верность российскому флоту».

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