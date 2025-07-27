Президент Путин приехал в Кронштадт

Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) работает в Санкт-Петербурге. Президент прибыл в Главное Адмиралтейство и по видеосвязи проверил ход проведения оперативных учений «Июльский шторм» в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Он поздравил военных моряков с праздником, указав, что в этом году он отмечается «в рабочей обстановке».