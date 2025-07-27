Путин на Дворцовой площади пообщался с жителями Санкт-Петербурга

В День ВМФ также завершаются оперативные учения «Июльский шторм», которые проходили с 23 июля в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтики и Каспия. Путин для проверки хода учений прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Он обратился к участникам оперативных учений по видеосвязи и поздравил их с праздником.