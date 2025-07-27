Путин на Дворцовой площади пообщался с жителями Санкт-Петербурга

Путин на Дворцовой площади пообщался с жителями Санкт-ПетербургаВизит президента в Северную столицу состоялся в День Военно-морского флота
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга президент РФ Владимир Путин пообщался с жителями и гостями города, передает Telegram-канал Кремля.
Глава государства, как следует из опубликованных видео, пообщался с гражданами: в частности, президент коротко побеседовал и обнялся с одним из мужчин, а также сфотографировался с ребенком.
27 июля в России отмечают День Военно-морского флота, но в этом году праздник проходит без главного военного-морского парада. В Кремле объяснили это решение соображениями безопасности.
В День ВМФ также завершаются оперативные учения «Июльский шторм», которые проходили с 23 июля в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, Балтики и Каспия. Путин для проверки хода учений прибыл в Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Он обратился к участникам оперативных учений по видеосвязи и поздравил их с праздником.