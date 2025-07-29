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Верховный суд Британии отклонил апелляции Науменко и Швидлера на санкции

Ведомости

Верховный суд Великобритании отклонил апелляции делового партнера российского бизнесмена Романа Абрамовича Евгения Швидлера на отказ Высокого суда Лондона исключить предпринимателя из санкционного списка. Об этом сообщается на сайте суда.

Аналогичное решение вынесено Верховным судом по апелляции российского предпринимателя Сергея Науменко, который оспаривал арест суперъяхты Phi в лондонском районе Канари-Уорф. Науменко не фигурирует в санкционных списках.

Швидлер попал под санкции Великобритании 24 марта 2022 г. О том, что он обратился в лондонский суд с иском, стало известно в марте 2023 г. Защита Швидлера считала, что Великобритания допустила значительные ошибки в оценке отношений бизнесмена с Абрамовичем. Авдокат Майкл О'Кейн заявил, что его подзащитный никоим образом не может повлиять на политику правительства России. 18 августа того же года Высокий суд Лондона отклонил иск Швидлера.

27 февраля 2024 г. Британский суд отклонил апелляцию Швидлера на отказ Высокого суда Лондона исключить его из санкционного списка. В этот же день Науменко также проиграл в апелляции по поводу задержания его яхты.

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