Верховный суд Британии отклонил апелляции Науменко и Швидлера на санкции

Швидлер попал под санкции Великобритании 24 марта 2022 г. О том, что он обратился в лондонский суд с иском, стало известно в марте 2023 г. Защита Швидлера считала, что Великобритания допустила значительные ошибки в оценке отношений бизнесмена с Абрамовичем. Авдокат Майкл О'Кейн заявил, что его подзащитный никоим образом не может повлиять на политику правительства России. 18 августа того же года Высокий суд Лондона отклонил иск Швидлера.