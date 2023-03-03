Деловой партнер Абрамовича подал иск об отмене санкций Великобритании
Деловой партнер бизнесмена Романа Абрамовича Евгений Швидлер оспорит в лондонском суде введенные против него санкции Великобритании, передает агентство Bloomberg.
Адвокаты Швидлера, по информации агентства, подали иск в прошлом месяце, заявив, что Великобритания допустила «существенные ошибки» в своей оценке отношений бизнесмена с Абрамовичем
«Правительство Великобритании было неправо, применив ко мне санкции. Я надеюсь, что суды Великобритании согласятся и отнесутся ко мне справедливо», – говорится в заявлении бизнесмена.
Швидлер также сообщил Bloomberg, что ему удалось заставить тогдашнего министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса удалить серию твитов и видео с самолетом, который принадлежит бизнесмену. Чиновник в подписи к видео написал, что «друзья Путина» подвергаются санкциям.
«Я написал ему, указав, что это было совершенно неправильно, и две недели назад он удалил эти твиты. Он сделал это, потому что знал, что то, что он сказал, было неправильно. Это было злоупотребление властью», – сказал он.
В ходе рассмотрения дела будет определено, в какой степени Швидлер «является вовлеченным лицом», чья деятельность приносит пользу российскому правительству, пишет агентство. «Он никоим образом не может повлиять на политику российского правительства на Украине, которая должна быть целью этих санкций», – заключил адвокат бизнесмена Майкл О'Кейн.
10 марта 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича, заморозила его активы и запретила бизнесмену въезжать в страну. В середине марта подобное решение принял Евросоюз. Британия объясняла введенные против бизнесмена ограничения его связью с Кремлем и президентом России Владимиром Путиным.
Из-за введения санкций Абрамович решил продать свой футбольный клуб «Челси», а вырученные деньги пообещал направить на помощь Украине. 26 мая сделка по продаже клуба группе бизнесменов во главе с американцем Тоддом Боэли была официально согласована и закрыта. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов стерлингов, или около $5,2 млрд. В конце мая бизнесмен из-за санкций подал иск к Совету Европы в Европейский суд общей юрисдикции.