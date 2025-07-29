МИД Израиля ответил на намерение Великобритании признать Палестину

«Изменение позиции британского правительства в настоящее время, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, является вознаграждением для “Хамас” и подрывает усилия по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).