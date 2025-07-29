МИД Израиля ответил на намерение Великобритании признать Палестину
Признание Палестины британскими властями помешает достижению сделки по прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявили в МИД Израиля, комментируя намерение Лондона.
«Изменение позиции британского правительства в настоящее время, последовавшее за действиями Франции и внутренним политическим давлением, является вознаграждением для “Хамас” и подрывает усилия по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании опубликовала заявление, в котором пригрозила Тель-Авиву признание Палестины в качестве суверенного государства. Это произойдет, если израильское правительство не предпримет «существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в секторе Газа».
С октября 2023 г. на территории Газы проводится израильская операция по уничтожению группировки «Хамас». Она началась после нападения палестинских боевиков на южные района Израиля. Число погибших в анклаве, по данным минздрава Газы, превысило 55 000 человек.
Летом 2025 г. в анклаве начался голод. Израильские власти приостановили доступ гуманитарных организаций. На фоне этого ряд государств осудили действия Тель-Авива. 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.