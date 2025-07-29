Зеленский объявил о расширении программы для отправки на фронт молодежи
Программа добровольного контракта в вооруженных силах Украины (ВСУ) для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет будет расширена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
«Кабмин подготовил расширение программы контрактов "18-24", чтобы программа привлекала мотивированных людей именно для работы с дронами», - сказал он.
29 июля Зеленский подписал закон, согласно которому гражданам старше 60 лет при подходящем состоянии здоровья разрешено служить в ВСУ по контракту. В законе подчеркивается, что решение гражданина должно быть добровольным.
В феврале минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи. Люди в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт на службу, им положены выплаты 1 млн гривен (2,3 млн руб.), из которых 200 000 гривен (460 000 руб.) они получат сразу, а остальную сумму – в течение службы.
The Wall Street Journal писала, что план по набору молодежи в ВСУ провалился. По данным издания, число записавшихся в рамках правительственной программы пока скромное.