Зеленский объявил о расширении программы для отправки на фронт молодежи

В феврале минобороны Украины объявило о запуске проекта «Контракт 18-24» по привлечению на службу в ВСУ молодежи. Люди в возрасте от 18 до 24 лет могут добровольно заключить контракт на службу, им положены выплаты 1 млн гривен (2,3 млн руб.), из которых 200 000 гривен (460 000 руб.) они получат сразу, а остальную сумму – в течение службы.