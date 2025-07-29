Парламент Нидерландов прервет каникулы ради дебатов по ситуации в Газе
Парламент Нидерландов примет участие в срочных дебатах по ситуации в секторе Газа, прервав летние каникулы, сообщает телерадиокомпания NOS. Инициатором обсуждения выступила депутат Социалистической партии Сандра Доббе, указав на стремительно ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в анклаве.
«Учитывая чрезвычайную ситуацию в Газе, это не может ждать до окончания парламентских каникул», – говорится в ее официальном обращении.
Дата и время дебатов будут определены позже, но ожидается, что они состоятся на следующей неделе.
Накануне нидерландское правительство заявило о готовности принять меры в отношении Израиля. Но в палате представителей мнения разделились: часть депутатов сочла эти меры слишком мягкими, другая – чрезмерными. Парламент намерен обсудить эти шаги с министром иностранных дел Класом Фельдкампом.
29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании опубликовала заявление, в котором пригрозила Тель-Авиву признанием Палестины в качестве суверенного государства. Это произойдет, если израильское правительство не предпримет «существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в секторе Газа». 27 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер отозвал кабинет министров с «летних каникул» для обсуждения вопроса признания Палестины независимым государством.