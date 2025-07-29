Парламент Нидерландов прервет каникулы ради дебатов по ситуации в Газе

Накануне нидерландское правительство заявило о готовности принять меры в отношении Израиля. Но в палате представителей мнения разделились: часть депутатов сочла эти меры слишком мягкими, другая – чрезмерными. Парламент намерен обсудить эти шаги с министром иностранных дел Класом Фельдкампом.