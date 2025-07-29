Трамп: Мелании нравится Путин
Первой леди США Мелании Трамп нравится президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в подкасте Pod Force One с Мирандой Девайн.
«Мы знаем Путина, и он ей [Мелании] нравится. У меня с ним были очень хорошие отношения, в идеале так и должно быть», – сказал он.
Трамп при этом указал, что разочаровался в российском президенте в связи с атаками России на Украину.
Последние дни американский лидер регулярно повторяет, что «разочарован» в Путине. 28 июля Трамп объявил, что больше не заинтересован в переговорах с Путиным и сократил свой крайний срок на достижение прекращения огня с 50 до 10 дней.
На фоне этого в Кремле подтвердили, что вопрос о возможной встрече президента России и Трампа сейчас не стоит.