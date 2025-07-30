Рейтинг Трампа упал до рекордных 40%
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до рекордных 40%, пишет Reuters со ссылкой на собственную статистику. В опросе Reuters/Ipsos приняли участие 1023 взрослых американца по всей стране.
На 27 июля рейтинг Трампа составил 40% после одобрения в 41% по статистике от 16 июля.
Вместе с тем, отношение к Трампу в стране крайне поляризовано, указывает агентство. 83% республиканцев и всего 3% демократов одобряют его действия. Около трети независимых избирателей одобрили его действия. Около 38% респондентов одобрили политику Трампа в сфере экономики (35% в опросе от 16 июля) и иммиграции: 43% респондентов одобрили его действия после 41% в предыдущем опросе.
Рейтинг Трампа начал падать сразу после вступления в должность в январе. Тогда республиканец подписал ряд спорных указов. В апреле Трамп ввел пошлины на товары большинства стран-партнеров США. Базовая ставка составила 10%, но для отдельных стран, таких как Китай, уровень пошлин был выше.
Демократическая партия также столкнулась со снижением своего рейтинга в 2025 г. The Wall Street Journal со ссылкой на собственный опрос писал 26 июля, что показатель Демпартии США среди американских избирателей упал до рекордно низкого показателя за последние 35 лет. Согласно исследованию, 63% опрошенных избирателей отрицательно относятся к Демпартии, одобрительно к партии относятся лишь 33% респондентов.