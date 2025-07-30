Рейтинг Трампа упал до рекордных 40%

Вместе с тем, отношение к Трампу в стране крайне поляризовано, указывает агентство. 83% республиканцев и всего 3% демократов одобряют его действия. Около трети независимых избирателей одобрили его действия. Около 38% респондентов одобрили политику Трампа в сфере экономики (35% в опросе от 16 июля) и иммиграции: 43% респондентов одобрили его действия после 41% в предыдущем опросе.