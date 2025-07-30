Трамп разрешит украинцам оставаться в США до окончания конфликта

28 июля американский лидер сообщил, что не видит продвижения в прогрессе урегулирования на Украине и решил сократить срок своего «ультиматума» по Украине с 50 до 10–12 дней. По его словам, если прогресс не будет достигнут, США примут меры – введут санкции, пошлины или другие ограничения.