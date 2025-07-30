Трамп разрешит украинцам оставаться в США до окончания конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинские граждане, прибывшие в страну, смогут оставаться на территории Соединенных Штатов до завершения боевых действий. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, отметив, что власти «работают» с украинцами, приезжающими в США.
«Да. Полагаю, мы это сделаем», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, будут ли украинцам предоставлять убежище (цитата по ТАСС).
28 июля американский лидер сообщил, что не видит продвижения в прогрессе урегулирования на Украине и решил сократить срок своего «ультиматума» по Украине с 50 до 10–12 дней. По его словам, если прогресс не будет достигнут, США примут меры – введут санкции, пошлины или другие ограничения.
Он добавил, что будущее конфликта остается неопределенным.
«Пока не ясно. Посмотрим, что будет. Посмотрим, как все пойдет», – пояснял американский президент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июля рассказал, что в Кремле приняли к сведению заявление лидера США о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине.