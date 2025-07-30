МИД Италии вызвал посла России из-за внесения президента в список русофобов
Министерство иностранных дел (МИД) Италии вызвало посла РФ в стране. Причиной выступило внесение президента республики Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщило ведомство.
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни собирается выразить протест против внесения Маттареллы в список.
24 июля на официальном сайте МИД России открылся специальный раздел под названием «Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств».
«Представители западного политистеблишмента и киевского режима из года в год в своих публичных выступлениях и высказываниях соревнуются в русофобском запале», – так в официальном Telegram-канале МИД России поясняется причина создания такого списка.
В список вошла фраза Маттареллы, сказанная в Марсельском Университете во время присвоения ему звания почетного доктора. В ней итальянский президент сравнивает спецоперацию с планом Третьего рейха по завоеванию Европы.