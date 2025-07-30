Ведомости&

Туск представил прогноз на следующий день после объявления 10-дневного дедлайна со стороны президента США Дональда Трампа. 29 июля американский лидер поставил крайний срок в 10 дней для достижения сделки. Если соглашение не будет достигнуто, то Вашингтон введет новые вторичные санкции и пошлины в отношении РФ.