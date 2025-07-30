Путин проведет переговоры с президентом Лаоса 31 июля
Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом, прибывшим в Россию с официальным визитом, 31 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудят актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Путин и Сисулит планируют также обменяться мнениями по темам глобальной повестки дня.
По итогам встречи будет принят ряд двусторонних документов, сообщили в пресс-службе.
В Кремле также готовятся к встрече Путина с королем Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.