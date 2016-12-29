Песков рассказал о подготовке встречи Путина и короля Малайзии
В Кремле готовятся ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Анваром Ибрагимом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Двусторонние отношения с Малайзией – это то, чему мы придаем большое значение, поэтому тем для переговоров будет много», – сказал он.
При этом о возможном визите Путина на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре в Куала-Лумпуре Песков ответил так: «Пока еще рано об этом говорить».
Последний раз Ибрагим был в России в мае. 14 числа того месяца Путин провел с ним встречу в Кремле. В диалоге глава России подчеркнул, что Малайзия становится все более привлекательной для российских туристов.
После встречи Путин подчеркнул, что отношения между странами на подъеме и обе стороны заинтересованы в еще более содержательном сотрудничестве. Сейчас страны поддерживают политические контакты, есть координация по линии МИДов, министерств, совбезов и спецслужб. Ключевая сфера сотрудничества – энергетика.
Ибрагим тогда пригласил Путина посетить Малайзию с визитом во время саммита АСЕАН в октябре. «Это [был бы] самый большой подарок для народа Малайзии», – сказал он.