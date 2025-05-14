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/ Политика

Путин начал встречу с премьером Малайзии в Кремле

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, она проходит в Кремле, передает корреспондент «Ведомостей».

«Малайзия – наш давний очень надежный и значимый партнер», – сказал Путин в начале встречи.

Путин отметил, что в России ждут с визитом верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима. Глава государства также подчеркнул, что Малайзия становится все более привлекательной для российских туристов.

При этом Путин обратил внимание, что товарооборот между странами в прошлом году несколько снизился. «Нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития», – отметил президент.

Ибрагим прибыл в Россию 13 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что беседа Ибрагима и Путина пройдет в узком составе, затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров.

Малайзийский премьер также встретится с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Далее Ибрагим посетит Казань, где 16–18 мая пройдет форум «Россия – Исламский мир». На форум Ибрагима пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим станет главным зарубежным гостем этого форума, а делегация из Малайзии – самой многочисленной из иностранных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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