Путин начал встречу с премьером Малайзии в Кремле
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, она проходит в Кремле, передает корреспондент «Ведомостей».
«Малайзия – наш давний очень надежный и значимый партнер», – сказал Путин в начале встречи.
Путин отметил, что в России ждут с визитом верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима. Глава государства также подчеркнул, что Малайзия становится все более привлекательной для российских туристов.
При этом Путин обратил внимание, что товарооборот между странами в прошлом году несколько снизился. «Нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития», – отметил президент.
Малайзийский премьер также встретится с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
Далее Ибрагим посетит Казань, где 16–18 мая пройдет форум «Россия – Исламский мир». На форум Ибрагима пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим станет главным зарубежным гостем этого форума, а делегация из Малайзии – самой многочисленной из иностранных.