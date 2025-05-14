Путин встретится с премьером Малайзии Ибрагимом 14 мая

«Малайзия – это наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому есть о чем поговорить. Будет беседа Ибрагима и Путина в узком составе, затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров», – рассказал он.