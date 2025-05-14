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/ Политика

Путин встретится с премьером Малайзии Ибрагимом 14 мая

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Малайзия – это наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому есть о чем поговорить. Будет беседа Ибрагима и Путина в узком составе, затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров», – рассказал он.

После переговоров состоится заявление для СМИ. Представитель Кремля напомнил, что это не первый визит Ибрагима в Россию – в прошлом году он посетил Восточный экономический форум во Владивостоке.

Кроме того, у Путина запланировано несколько телефонных разговоров вечером 14 мая.

Ожидается, что премьер Малайзии также встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным для обсуждения кооперации «в торговле и инвестициях, агрокультуре и агропродуктах, образовании, аэрокосмической отрасли и энергии», сообщали в МИД Малайзии.

Помимо Москвы Ибрагим посетит Казань, где 16–18 мая пройдет форум «Россия – Исламский мир». На форум Ибрагима пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим станет главным зарубежным гостем этого форума, а делегация из Малайзии – самой многочисленной из иностранных.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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