Путин встретится с премьером Малайзии Ибрагимом 14 мая
Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Малайзия – это наш важный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поэтому есть о чем поговорить. Будет беседа Ибрагима и Путина в узком составе, затем общение продолжится в формате российско-малайзийских переговоров», – рассказал он.
После переговоров состоится заявление для СМИ. Представитель Кремля напомнил, что это не первый визит Ибрагима в Россию – в прошлом году он посетил Восточный экономический форум во Владивостоке.
Кроме того, у Путина запланировано несколько телефонных разговоров вечером 14 мая.
Ожидается, что премьер Малайзии также встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным для обсуждения кооперации «в торговле и инвестициях, агрокультуре и агропродуктах, образовании, аэрокосмической отрасли и энергии», сообщали в МИД Малайзии.
Помимо Москвы Ибрагим посетит Казань, где 16–18 мая пройдет форум «Россия – Исламский мир». На форум Ибрагима пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим станет главным зарубежным гостем этого форума, а делегация из Малайзии – самой многочисленной из иностранных.