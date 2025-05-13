Зачем в Россию едет премьер Малайзии Анвар Ибрагим

Приезд премьера Малайзии в Татарстан во многом связан с развитием исламского банкинга в России, рассказывают собеседники, близкие к руководству республики. По их словам, давно обсуждается идея выпуска облигационного займа по канонам шариата – сукук. Разместить его предполагается среди малазийских инвесторов. «Малайзия – лидер мирового исламского банкинга. В этом государстве действуют 14 стандартов по управлению исламскими финансовыми учреждениями. Благодаря этому доля исламских финансов в экономике страны выросла в два раза – до 45%», – рассказывал ранее министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. В Татарстане стартовал эксперимент по привлечению финансирования на таких условиях, но его объем небольшой – в 2024 г. достиг 5,4 млрд руб., профинансировано сделок на 4,3 млрд руб., сообщал Шагиахметов. Сотрудничество в исламском банкинге идет в основном по линии Татарстана, а в рамках двусторонних отношений Малайзии и России пока «точечно и сегментированно», заметил Королев.