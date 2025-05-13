Зачем в Россию едет премьер Малайзии Анвар Ибрагим

Зачем в Россию едет премьер Малайзии Анвар ИбрагимВ Татарстане с ним планируется обсудить развитие исламского банкинга
Анвар Ибрагим прибудет в Россию 13 мая и посетит Москву и Казань, где 16–18 мая пройдет форум «Россия – Исламский мир». Это подтвердил 12 мая МИД Малайзии. В столице, по данным ведомства, Ибрагим встретится с пригласившим его в Россию президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным для обсуждения кооперации «в торговле и инвестициях, агрокультуре и агропродуктах, образовании, аэрокосмической отрасли и энергии». Малайзия, председатель АСЕАН в 2025 г., изучит возможности для дальнейшего углубления кооперации в рамках диалога «Россия – АСЕАН», говорится в сообщении.
В Казань на 16-й форум «Россия – Исламский мир» Ибрагима пригласил глава Татарстана Рустам Минниханов. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим станет главным зарубежным гостем этого форума, а делегация из Малайзии – самой многочисленной из иностранных, сообщила на брифинге 12 мая глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Ибрагим впервые приедет в Казань. В августе 2024 г. премьер Малайзии принимал у себя делегацию Татарстана во главе с Миннихановым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что «действительно, мы готовимся к российско-малайзийским переговорам, контактам». Ибрагим уже был гостем Восточного экономического форума во Владивостоке (ВЭФ-2024).
Поездка Анвара Ибрагима в Россию важна, демонстрирует особые отношения России с Малайзией и показывает, что внимание к Юго-Восточной Азии дает политические и экономические перспективы, считает руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании ИВ РАН Дмитрий Мосяков. А посещение Ибрагимом Казани полезно с точки зрения сотрудничества России с исламским миром.
Путин на встрече с Ибрагимом на ВЭФе говорил, что торговля в $3,5 млрд «не может удовлетворять». По заявлению МИД Малайзии, товарооборот Куала-Лумпура с Москвой в 2024 г. сократился до $2,48 млрд. Россия стала девятым «европейским» партнером Куала-Лумпура. Основные экспортные товары в Россию – электроника, оборудование, комплектующие и продовольствие, а из России – нефтепродукты, минералы и удобрения. Санкции в 2024 г. снизили товарооборот, но увеличились поставки ряда наименований – текстиля, агротоваров, включая говядину, и удобрений. Доля России в продажах последних в Малайзии выросла до 23%, замечает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.
Приезд премьера Малайзии в Татарстан во многом связан с развитием исламского банкинга в России, рассказывают собеседники, близкие к руководству республики. По их словам, давно обсуждается идея выпуска облигационного займа по канонам шариата – сукук. Разместить его предполагается среди малазийских инвесторов. «Малайзия – лидер мирового исламского банкинга. В этом государстве действуют 14 стандартов по управлению исламскими финансовыми учреждениями. Благодаря этому доля исламских финансов в экономике страны выросла в два раза – до 45%», – рассказывал ранее министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. В Татарстане стартовал эксперимент по привлечению финансирования на таких условиях, но его объем небольшой – в 2024 г. достиг 5,4 млрд руб., профинансировано сделок на 4,3 млрд руб., сообщал Шагиахметов. Сотрудничество в исламском банкинге идет в основном по линии Татарстана, а в рамках двусторонних отношений Малайзии и России пока «точечно и сегментированно», заметил Королев.
Согласно списку правительства России большинство стран АСЕАН – «дружественные». Исключение – Сингапур, который ввел санкции. Для России Малайзия – «третий мост» в АСЕАН после Вьетнама и Индонезии, отмечает Королев. «Двусторонний товарооборот можно нарастить, приняв соглашение об упрощенном режиме налогообложения», – заключил эксперт.
В подготовке статьи участвовала Елена Мухаметшина