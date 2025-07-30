В Узбекистане заменили 40 иностранных слов на узбекские аналоги
Власти Узбекистана утвердили замену 40 иностранных слов на узбекские аналоги. Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Академии наук республики, изменения направлены на развитие и укрепление государственного языка.
В список вошли такие иностранные слова, как «аванс», «айсберг», «коридор», «лидер», «пароль», «челлендж», «шуруп», «навигатор», в их числе есть и русские, включая «отвертку», «доставку», «переплет», «котлован», «внедорожник».
Ранее стало известно, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Министерства иностранных дел (МИД) проведет социологическое исследование о продвижении русского языка за рубежом, в частности в Азербайджане. Соответствующий тендер на 34,8 млн руб. выиграл ВЦИОМ, обратили внимание «Ведомости» 8 июля.