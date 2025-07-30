В Узбекистане заменили 40 иностранных слов на узбекские аналоги

Ранее стало известно, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу Министерства иностранных дел (МИД) проведет социологическое исследование о продвижении русского языка за рубежом, в частности в Азербайджане. Соответствующий тендер на 34,8 млн руб. выиграл ВЦИОМ, обратили внимание «Ведомости» 8 июля.