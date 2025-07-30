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Минфин США ввел санкции против бразильского судьи Александра де Мораеса

Ведомости

Американские власти ввели санкции против судьи Верховного федерального суда Бразилии Александра де Мораеса. Это следует из информации на сайте минфина США.

Санкции ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства. По версии ведомства, де Мораес использовал свое положение для «санкционирования произвольных досудебных задержаний и подавления свободы выражения мнений».

«Александр де Мораес взял на себя роль судьи и присяжных в незаконной травле граждан и компаний США и Бразилии. Он несет ответственность за репрессивную кампанию цензуры, произвольные задержания, нарушающие права человека, и политизированные судебные преследования, в том числе против бывшего президента Жаира Болсонару», – сказал министр финансов Скотт Бессент.

Бразильский судья де Мораес известен своими судебными решениям против американских компаний. В августе 2024 г. судья распорядился заблокировать счета Starlink Holding бизнесмена Илона Маска и постановил заблокировать доступ к платформе X. Он также решил ввел штрафы за обход блокировки с помощью VPN, пользователям грозил штраф в размере до около $9000 в день.

В феврале этого года генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента страны Болсонару в попытке госпереворота с целью остаться во власти после поражения на выборах в 2022 г. По версии следствия, Болсонару и сообщники планировали убить путем отравления нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и судью Верховного суда де Мораеса.

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