Экс-президент Бразилии Болсонару обвинен в попытке госпереворота

Вне зависимости от решения суда Болсонару не сможет баллотироваться на следующих выборах в 2026 г., продолжает Хейфец. Однако если он окажется за решеткой, то ему будет сложнее из тюрьмы консолидировать своих сторонников, отмечает эксперт. Впрочем, помимо фигуры бывшего президента на правом фланге в бразильской политике достаточно других кандидатов, способных бросить вызов левым, замечает эксперт: «К тому же текущее правительство столкнулось с проблемой снижения своего рейтинга, а на левом фланге нет достойной замены Луле да Силве. Поэтому я не считаю, что арест Болсонару обрушит шансы правых на победу на выборах».