Экс-президент Бразилии Болсонару обвинен в попытке госпереворота

Экс-президент Бразилии Болсонару обвинен в попытке госпереворотаЗаговорщики планировали отравить президента Лулу
Генеральная прокуратура Бразилии официально обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в попытке государственного переворота с целью остаться во власти после поражения на выборах в 2022 г., передает пресс-служба ведомства. Всего политика обвиняют по пяти пунктам, если Верховный федеральный суд удовлетворит жалобу, то экс-глава государства предстанет перед уголовным судом.
Обвинительное заключение прокуратуры составлено на основе 884-страничного отчета федеральной полиции, представленного в конце ноября 2024 г. По версии следствия, Болсонару и 33 заговорщика планировали убить путем отравления нынешнего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также убить вице-президента Жералду Алкмина и судью Верховного суда Александра де Мораеса. По данным генпрокуратуры, обвинительное заключение основано на цифровых файлах, электронных таблицах и сообщениях подозреваемых в мессенджерах.
«Члены преступной организации разработали план с кодовым названием «Зеленый и желтый кинжал» в президентском дворце для разрушения системы власти и демократического порядка. План был проработан и доведен до сведения президента [Болсонару], и он с ним согласился», – написал генпрокурор Паулу Гоне в 272-страничном обвинительном заключении. Название плана, вероятно, может быть связано с тем, что Болсонару часто появлялся на публике в желто-зеленой футболке национальной сборной Бразилии по футболу.
Согласно бразильскому законодательству, если суд признает Болсонару виновным в попытке госпереворота и насильственного уничтожения демократического порядка, он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 20 лет.
Сам Болсонару отвергает обвинения в причастности к организации покушений на своих оппонентов. «Вы случайно не видели указ о перевороте? Вы его не видели. Я тоже», – заявил политик местным журналистам 18 февраля во время визита в сенат (верхняя палата парламента).
Ранее Болсонару попадал под следствие из-за массовых беспорядков, начавшихся после его поражения во втором туре президентских выборов в октябре 2022 г., где его соперник социалист Лула да Силва набрал 50,9%. В январе 2023 г. тысячи сторонников Болсонару ворвались в здания парламента, Верховного суда страны и резиденции главы государства и устроили там беспорядки. В июле того же года Высший избирательный суд республики лишил Болсонару права избираться до 2030 г.
Ранее Болсонару называл президента США Дональда Трампа образцом для подражания. В период его президентства (2019–2023 гг.) оппозиция критиковала Болсонару за нежелание вводить законодательные меры, препятствующие уничтожению лесов Амазонии, а во время пандемии коронавируса экс-глава государства отрицал серьезность проблемы.
Вероятность судебного разбирательства в отношении Болсонару высока, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, в руках у прокуратуры есть веские доказательства в виде показаний личного секретаря экс-президента, который, по версии следствия, служил связным между Болсонару и высокопоставленными военными во время заговора. «Если обвинителям удастся доказать эту связь, то это будет гораздо более веское обвинение против экс-президента, чем его возможная связь с погромщиками, штурмовавшими общественные здания после выборов в 2022 г.», – объяснил эксперт.
Вне зависимости от решения суда Болсонару не сможет баллотироваться на следующих выборах в 2026 г., продолжает Хейфец. Однако если он окажется за решеткой, то ему будет сложнее из тюрьмы консолидировать своих сторонников, отмечает эксперт. Впрочем, помимо фигуры бывшего президента на правом фланге в бразильской политике достаточно других кандидатов, способных бросить вызов левым, замечает эксперт: «К тому же текущее правительство столкнулось с проблемой снижения своего рейтинга, а на левом фланге нет достойной замены Луле да Силве. Поэтому я не считаю, что арест Болсонару обрушит шансы правых на победу на выборах».
Хотя Болсонару поддерживает дружеские отношения с Трампом, американский президент не станет оказывать давление на Бразилию ради прекращения преследования своего друга, считает Хейфец.