Глава антикоррупционной прокуратуры Украины заявил о давлении со стороны властей
Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Александр Клименко заявил, что его ведомство столкнулось с «скоординированной кампанией» давления со стороны высокопоставленных чиновников. Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что действия властей направлены на подрыв независимости САП и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
По словам Клименко, кульминацией давления стало подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона, передающего САП и НАБУ под контроль исполнительной власти. Хотя уже подготовлен новый законопроект, восстанавливающий независимость ведомств, и его голосование запланировано на 31 июля, Клименко подчеркнул, что ущерб уже нанесен: «Наша работа фактически прекратилась. Почти все наши информаторы перестали с нами сотрудничать».
Он отказался назвать конкретные имена, но заявил, что к атаке на САП причастны «высшие эшелоны власти», которые, по его словам, не только допускают вмешательство, но и активно его осуществляют. Клименко также отметил, что даже при принятии нового закона он должен быть подписан «с такой же срочностью, с какой лишили нас независимости».
Источник FT, близкий к руководству страны, сообщил, что некоторые депутаты боятся преследований со стороны САП и НАБУ после того, как проголосовали за подчинение этих органов генпрокурору, назначаемому президентом.
«Утверждать, что НАБУ неэффективно – абсурд. Это лишь способ дискредитации», – заявил Клименко. Он подчеркнул, что для эффективной работы антикоррупционных органов международные партнеры Украины должны оказывать реальное давление на власти с целью защиты их независимости.
22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.