Глава антикоррупционной прокуратуры Украины заявил о давлении со стороны властей

Он отказался назвать конкретные имена, но заявил, что к атаке на САП причастны «высшие эшелоны власти», которые, по его словам, не только допускают вмешательство, но и активно его осуществляют. Клименко также отметил, что даже при принятии нового закона он должен быть подписан «с такой же срочностью, с какой лишили нас независимости».