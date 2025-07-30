Reuters: Германия намерена потратить более 20 млрд евро на военную технику

Источники сообщили агентству, что Германия может получить указанную технику примерно в течение 10 лет. Стоимость истребителей достигнет 4–5 млрд евро, бронемашины обойдутся ФРГ в 10 млрд евро, а боевые машины Patria – в 10 млрд евро. Кроме того, Reuters прогнозирует увеличение регулярного оборонного бюджета Германии до 83 млрд евро в 2026 г. Рост по сравнению с 2025 г. может составить 20 млрд евро.