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Главная / Политика /

Reuters: Германия намерена потратить более 20 млрд евро на военную технику

Ведомости

Правительство Германии готовится к закупке 20 истребителей Eurofighter Typhoon, 3000 бронемашин Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria, на которые потратит более 20 млрд евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, ознакомленные с планами властей ФРГ.

Как отметило издание, такие планы соответствуют стремлению канцлера Германии Фридриха Мерца избавиться от зависимости, в которой находится страна от Соединенных Штатов, а также создать самую мощную армию в Европе и взять ответственность за обеспечение безопасности в регионе на себя.

Источники сообщили агентству, что Германия может получить указанную технику примерно в течение 10 лет. Стоимость истребителей достигнет 4–5 млрд евро, бронемашины обойдутся ФРГ в 10 млрд евро, а боевые машины Patria – в 10 млрд евро. Кроме того, Reuters прогнозирует увеличение регулярного оборонного бюджета Германии до 83 млрд евро в 2026 г. Рост по сравнению с 2025 г. может составить 20 млрд евро.

20 июля сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявляла, что Мерцу стоило направить многомиллиардную поддержку гражданам Германии, например, профинансировать из бюджета отмену налога на электричество. Тогда она раскритиковала его политику по отправке вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, на Украину.

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