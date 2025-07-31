Захарова высмеяла объявление Канделаки в розыск на Украине
Объявление заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тины Канделаки в розыск на Украине является абсурдом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Этот абсурд в принципе не надо было бы комментировать, если не одно “но”. В розыск они ее объявляют повторно с 2022 г.», – написала она в Telegram.
Захарова иронично назвала повторное объявление в розыск операцией «Шерше ля фам» в исполнении Киева. «Шерше ля фам» – французское выражение, применяемое в детективной литературе. В дословном переводе – «ищите женщину».
Канделаки – журналистка, ведущая и продюсер. Вела ток–шоу «Детали» на телеканале СТС, программы «Разворот» и «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». С февраля 2022 г. возглавляет телеканал ТНТ.
В декабре 2024 г. Евросоюз включил Канделаки в свой санкционный список. Тогда ЕС впервые ввел санкции против 16 лиц и трех организаций в рамках ограничительных мер за «дестабилизирующие действия России за рубежом». Помимо Канделаки в санкционный список попали певица Лариса Долина, член организации «Офицеры России» Олег Еременко, глава департамента управделами президента России София Захарова и др.