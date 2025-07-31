Премьер Польши упразднил комиссию по изучению российского влияния

Говорить о комиссии начали в мае 2023 г. Предполагалось, что она будет расследовать «деятельность государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 г., которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике». Издание Polsat News тогда писало, что оппозиционные депутаты считают целью этого закона устранение оппонента Дуды Туска.