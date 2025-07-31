Премьер Польши упразднил комиссию по изучению российского влияния
Премьер-министр Польши Дональд Туск упразднил правительственную комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии на политику страны. Текст распоряжения опубликован на сайте правительственного бюллетеня Monitor Polski.
«Комиссия по расследованию влияния России и Белоруссии на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша в 2004-2024 гг. упраздняется», – говорится в документе.
Комиссия, согласно документу, будет полностью распущена до 30 сентября.
В августе 2024 г. президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о ликвидации комиссии по изучению «российского влияния».
Говорить о комиссии начали в мае 2023 г. Предполагалось, что она будет расследовать «деятельность государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 г., которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике». Издание Polsat News тогда писало, что оппозиционные депутаты считают целью этого закона устранение оппонента Дуды Туска.