В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина с президентом Лаоса
31 июля состоится кремлевская часть визита президента Лаоса Тхонглуна Сисулита в Москву. Сисулит встретится с лидером России Владимиром Путиным, после чего начнутся российско-лаосские переговоры с участием делегаций, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Главы государств обменяются подписанными документами и сделают заявление для СМИ», – сообщил представитель Кремля.
После этого Путин продолжит работу в Кремле в непубличном режиме.
30 июля в Кремле сообщали, что Путин и Сисулит обсудят актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Лидеры также хотят обменяться мнениями по темам глобальной повестки дня.
Вместе с тем ведется подготовка ко встрече Путина с королем Малайзии Анваром Ибрагимом. Песков подчеркивал, что Россия придает большое значение двусторонним отношениям с Малайзией, «поэтому тем для переговоров будет много».