СМИ: Трамп в вопросах Украины и Газы ориентируется на мнение жены и ТВ
Президент США Дональд Трамп ориентируется на «картинку в телевизоре» и мнение своей супруги Мелании при решениях по сектору Газа и Украине. Об этом пишет The Independent со ссылкой на анонимного представителя администрации Трампа.
«Он дедушка, он семьянин, и образы страдающих или голодающих детей возмущают его так же, как и любого другого человека в стране, у которого есть сердце», – сказал собеседник издания.
Президент США рассказывал журналистам, как делился с Меланией историей о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп также сообщал, что Мелания считает ситуацию в Газе «ужасной».
Дочь спецпредставителя Трампа на Украине генерала Кита Келлога Меган Моббс говорила The Telegraph, что Трамп «глубоко ценит ее советы».
16 июля Трамп в ответ на вопрос о роли его супруги на политические решения заявил, что Мелания «очень умная» и «очень нейтральная».
The Hill со ссылкой на члена палаты представителей США Дона Бэкона писал 22 июля, что президент Трамп мог изменить свое отношение к России из-за своей жены Мелании.