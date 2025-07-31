Рада увеличила госбюджет на 2025 год на $9,8 млрд в пользу ВСУ
Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год. За это решение проголосовали 332 депутата, сообщает издание «Суспильне».
Закон предусматривает увеличение расходов на оборону более чем на 412 млрд гривен ($9,8 млрд). Средства будут направлены на денежное обеспечение военных, а также закупку вооружения, техники и дронов.
Документ также устанавливает новое распределение налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 60% – министерству обороны, 30% – государственной службе специальной связи и 10% – на нужды бригад.
31 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что с 15 августа республика может столкнуться с задолженностями перед военными, если Рада не примет закон об изменении госбюджета на 2025 г. для увеличения финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ) на $9,8 млрд.
21 июля «Ведомости» со ссылкой на данные украинского минфина сообщали, что совокупное военное содержание страны в 2024 г. превысило $118 млрд, что было эквивалентно 62% ВВП. За последние 30 лет Украина стала одной из самых милитаризованных стран в мире.