Рада увеличила госбюджет на 2025 год на $9,8 млрд в пользу ВСУ

31 июля министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что с 15 августа республика может столкнуться с задолженностями перед военными, если Рада не примет закон об изменении госбюджета на 2025 г. для увеличения финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ) на $9,8 млрд.