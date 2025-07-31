Шмыгаль: без изменений в бюджете Украина столкнется с долгами перед военными

Военные расходы бюджета Киева в 2024 г. достигли $75 млрд. По информации Кильского института мировой экономики, поставки Украине к концу апреля 2025 г. достигли $150 млрд. В том числе, в 2022 г. их объем был $40 млрд, в 2023 г. – $51 млрд, в 2024 г. – $44 млрд. А в январе – апреле 2025 г. – $15 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они снизились на 12%.