Шмыгаль: без изменений в бюджете Украина столкнется с долгами перед военными
Украина с 15 августа может столкнуться с задолженностями перед военными, если Верховная рада не примет закон об изменении государственного бюджета страны на 2025 г. для увеличения финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ) на $9,8 млрд. Об этом заявил министр обороны республики Денис Шмыгаль.
Заявление Шмыгаля опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. В свою очередь, он рассказал, что бюджетный комитет 31 июля поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. Голосование по законопроекту состоится в этот же день.
21 июля «Ведомости» со ссылкой на данные министерства финансов Украины писали, что совокупное военное содержание страны в 2024 г. превысило $118 млрд, что было эквивалентно 62% ВВП. Украина стала одной из самых милитаризованных стран в мире за последние 30 лет.
Военные расходы бюджета Киева в 2024 г. достигли $75 млрд. По информации Кильского института мировой экономики, поставки Украине к концу апреля 2025 г. достигли $150 млрд. В том числе, в 2022 г. их объем был $40 млрд, в 2023 г. – $51 млрд, в 2024 г. – $44 млрд. А в январе – апреле 2025 г. – $15 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они снизились на 12%.