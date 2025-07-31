Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Шмыгаль: без изменений в бюджете Украина столкнется с долгами перед военными

Ведомости

Украина с 15 августа может столкнуться с задолженностями перед военными, если Верховная рада не примет закон об изменении государственного бюджета страны на 2025 г. для увеличения финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ) на $9,8 млрд. Об этом заявил министр обороны республики Денис Шмыгаль.

Заявление Шмыгаля опубликовал в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. В свою очередь, он рассказал, что бюджетный комитет 31 июля поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. Голосование по законопроекту состоится в этот же день.

21 июля «Ведомости» со ссылкой на данные министерства финансов Украины писали, что совокупное военное содержание страны в 2024 г. превысило $118 млрд, что было эквивалентно 62% ВВП. Украина стала одной из самых милитаризованных стран в мире за последние 30 лет.

Военные расходы бюджета Киева в 2024 г. достигли $75 млрд. По информации Кильского института мировой экономики, поставки Украине к концу апреля 2025 г. достигли $150 млрд. В том числе, в 2022 г. их объем был $40 млрд, в 2023 г. – $51 млрд, в 2024 г. – $44 млрд. А в январе – апреле 2025 г. – $15 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они снизились на 12%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных