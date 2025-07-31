Президент Лаоса подарил Путину двух слонов
В честь 65-летия установления дипломатических отношений с Россией руководство и народ Лаоса приняли решение подарить президенту РФ Владимиру Путину двух слонов. Об этом объявил на встрече с российским главой лидер Лаоса Тхонглун Сисулит.
«В хозяйстве пригодится», – ответил Путин.
31 июля президент России встретился в Кремле с лидером Лаоса, который прибыл в Россию с официальным визитом. С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, замминистра обороны Александр Фомин, статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов и директор Третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.
В Кремле сообщали, что на встрече лидеров планируется обсудить вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами, а также «обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня».
4 марта Путин на встрече с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном поблагодарил его за шесть подаренных России в 2024 г. слонов в качестве знака укрепления отношений между странами. Животные сейчас живут в Большом Московском цирке.