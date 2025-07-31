Песков: БРИКС никогда не ориентирует свою работу против других стран
БРИКС не ориентирует свою работу против других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли объединение реагировать на угрозы лидера США Дональда Трампа.
«В этом нет задачи БРИКС. БРИКС, собственно, создавался и развивается для того, чтобы страны взаимодействовали и сотрудничали в тех областях, которые представляют взаимный интерес и ради взаимной выгоды. Вот предназначение БРИКС, а не противодействие кому-то», – пояснил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что БРИКС – это объединение, а не организация, никаких признаков институциональных у этого формирования нет.
8 июля Трамп заявил о намерении ввести 10%-ные пошлины на товары из стран БРИКС. По его мнению, объединение было создано с целью «обесценить» доллар и заменить его другой мировой валютой. Американский лидер заявлял, что утрата долларом статуса мировой резервной валюты будет равносильна проигрышу в мировой войне.