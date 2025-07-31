Песков: БРИКС никогда не ориентирует свою работу против других стран

«В этом нет задачи БРИКС. БРИКС, собственно, создавался и развивается для того, чтобы страны взаимодействовали и сотрудничали в тех областях, которые представляют взаимный интерес и ради взаимной выгоды. Вот предназначение БРИКС, а не противодействие кому-то», – пояснил представитель Кремля.