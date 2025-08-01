ВС РФ не дали британским наемникам высадиться в Херсонской области

30 июля в Генпрокуратуре сообщили, что Второй западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из Бразилии Лукаса Рибейру де Жезуса к 25 годам лишения свободы. В сентябре 2024 г. иностранец незаконно вторгся в Курскую область. В Суджанском районе Рибейру совершил посягательство на жизнь двух военных, а также надругательство над телом умершего. За это бразильский наемник получал не менее $17 000.