ВС РФ не дали британским наемникам высадиться в Херсонской области
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России предотвратили высадку наемников из Великобритании на Тендровскую косу в Херсонской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Попытка высадки англичан была пресечена в ночь на 28 июля. Украинские войска пытались высадиться на Тендровской косе с четырех катеров.
«Работали [англичане] из Очакова, там же проходили подготовку», – цитирует агентство собеседника.
Отмечается, что противник понес ощутимые потери. Позже по порту в николаевском Очакове, откуда ВСУ пытались забросить десант, был нанесен мощный удар.
Киев рассматривает идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области, сообщал агентству губернатор Владимир Сальдо. Активность ВСУ была зафиксирована и в районе Кинбурнской косы.
30 июля в Генпрокуратуре сообщили, что Второй западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из Бразилии Лукаса Рибейру де Жезуса к 25 годам лишения свободы. В сентябре 2024 г. иностранец незаконно вторгся в Курскую область. В Суджанском районе Рибейру совершил посягательство на жизнь двух военных, а также надругательство над телом умершего. За это бразильский наемник получал не менее $17 000.
24 июля председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин рассказал, что установлено свыше 3500 наемников из 70 стран, участвующих в конфликте с Россией на стороне ВСУ.