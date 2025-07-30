Выполняя приказы командиров вооруженных сил Украины (ВСУ), он принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. В сентябре 2024 г. незаконно вторгся на территорию Курской области. В Суджанском районе Рибейру совершил посягательство на жизнь двух военных, а также надругательство над телом умершего. За это бразильский наемник получал не менее $17 000.