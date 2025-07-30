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Бразильского наемника заочно приговорили к 25 годам лишения свободы

Ведомости

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил наемника из Бразилии Лукаса Рибейру де Жезуса к 25 годам лишения свободы, сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

Выполняя приказы командиров вооруженных сил Украины (ВСУ), он принял участие в вооруженном конфликте против российских военнослужащих. В сентябре 2024 г. незаконно вторгся на территорию Курской области. В Суджанском районе Рибейру совершил посягательство на жизнь двух военных, а также надругательство над телом умершего. За это бразильский наемник получал не менее $17 000.

Его признали виновным в по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь двух военнослужащих в целях воспрепятствования их законной деятельности), п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти).

Суд заочно приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,3 млн руб.

24 июля председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин рассказал, что СК установил более 3500 наемников из 70 стран, участвующих в конфликте с Россией на стороне ВСУ.

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